Политолог: ярко выраженная наступательная позиция Украины не ускорит вступление в НАТО

Заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин обсудил с радио Sputnik регулярные заявления киевских властей касательно вступления страны в Североатлантический Альянс.

«Такая ярко выраженная наступательная позиция со стороны руководства Украины вступление страны в НАТО, конечно, не ускорит. У НАТО, видимо, несколько другие цели», — предположил специалист.

По его словам, военный блок намерен привлечь Украину в качестве своей военной базы, не давая каких-либо обязательств в рамках вступления в НАТО. Жарихин выразил сожаление, что за пределами Альянса такая милитаризация уже происходит.

«Зеленский своими заявлениями как бы ломает такой сценарий, чем вызывает все большее недовольство Соединенных Штатов», — добавил политолог.