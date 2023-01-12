Власть 12 января 2023, 22:45 Политолог Илья Гращенков допустил отставку главы Минпромторга после разноса Путина

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На совещании с членами правительства в среду, 11 января, президент России Владимир Путин отчитал главу Минпромторга Дениса Мантурова, что может повлечь за собой кадровые перестановки в министерстве. Об этом заявил сайту «Политика сегодня» президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Президент жестко отчитал Мантурова за затягивание сроков и промедление с оформлением контрактов на самолеты. При этом в узких кругах и раньше обсуждали, что СВО обнажила многие проблемы российской промышленности. В том числе, стало понятно, что она не дотягивает до уровня, который необходим.

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«Это недовольство копилось, сейчас даже появились слухи, что губернатора [Тульской области Алексея] Дюмина могут назначить главой Минпромторга. Поэтому, возможно, что критика президентом Мантурова этот слух некоторым образом подтверждает», — сказал Илья Гращенков

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