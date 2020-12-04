Политолог: холодная война продолжается, только другими методами

«Война продолжается, только другими методами. России приходится за это расплачиваться и до сегодняшнего дня», — заметил специалист.

Он напомнил, что все международные соглашения, которые Штаты подписывают или будут подписывать, существуют для них только в той мере, в которой они отвечают их требованиям. По словам Кедми, Вашингтон сразу же нарушает эти договоренности, если они не дают ему преимущество, на которое он наделся.

«У России достаточно сил, чтобы реализовать свои национальные цели и отстаивать свои национальные интересы. Так было и раньше», — добавил собеседник издания.