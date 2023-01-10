Власть 10 января 2023, 18:55 Политолог Геворг Мирзаян объяснил, зачем Эрдогану досрочные выборы

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Еще летом Реджеп Тайип Эрдоган исключал проведение досрочных выборов, но теперь велика вероятность их переноса на апрель из-за страха нынешнего лидера Турции проиграть. Об этом «Абзацу» рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян.

По словам эксперта, Турция в настоящий момент находится во власти экономического кризиса. И затягивание с выборами лишь усугубляет ситуацию и лишает действующего президента шанса сохранить свой пост.

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«Конечно, Эрдоган торопится, и под новую дату в апреле он будет закладывать целый ряд успешных проектов как во внутренней, так и во внешней политике», — заявил Геворг Мирзаян.

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Кроме того, сейчас рейтинг одобрения Эрдогана значительно вырос и достиг 47,6%. И это идеальные цифры, чтобы вчистую обойти своих конкурентов от оппозиции. Также весной традиционно демонстрируется подъем экономики, что также может сыграть на руку Эрдогану.