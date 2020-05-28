Политолог: Германии трудно работать с администрацией Трампа

Специалист заметил, что Берлину очень сложно работать с Вашингтоном, поскольку Трамп рассматривает Европу как рынок сбыта или даже как соперника.

«Или как вассала, который во всем должен слушаться Америку, следовать в фарватере американских интересов. Меркель считает, что это невозможно, европейцы считают, что это невозможно», — обратил внимание собеседник информагентства.

По его словам, тактика европейцев нацелена на то, чтобы на предстоящих выборах президента США Трамп проиграл и к власти пришел Джо Байден.

«Тогда, считается, все будет прекрасно, по-старому. Такая точка зрения превалирует в немецком правительстве, в элитах, в СМИ», — пояснил Рар.