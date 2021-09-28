Политолог Елисеева отреагировала на победу компартии Австрии в Граце

Политолог Наталия Елисеева обсудила с сайтом телеканала «Звезда» победу коммунистической партии Австрии на муниципальных выборах в городе Грац.

Елисеева заметила, что с прошлого года наблюдается доминирование левой популистской повестки. По ее словам, это стало общемировым трендом. При этом современные левые движения подстраиваются под нынешние реалии, и сегодня мало чего осталось от коммунизма, который был сформирован в 20-х годах XX века.

«Понятно, что Австрийская народная партия „просела“ — ее представляет представитель народного канцлера Себастьян Курц. Но говорить о том, что вся Австрия подвержена левым настроениям, рано. Другой вопрос — почему проиграла партия Курца. Второй момент — вряд ли коммунисты начнут продвигать агрессивную левую повестку. Вероятнее всего, они будут пытаться договориться», — предположила собеседница издания.