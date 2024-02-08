Власть 08 февраля 2024, 18:23 Политолог Елисеева: Кличко и Порошенко будут поддерживать Залужного в его противостоянии с Зеленским

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Петр Порошенко и Виталий Кличко будут поддерживать главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в его противостоянии с Владимиром Зеленским из-за личной неприязни и обиды. Такое мнение выразила политолог Наталия Елисеева в беседе со «Звездой».

По словам эксперта, условный конфликт Залужного и Зеленского длится уже около года.

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«Конечно же они будут поддерживать того человека, который Зеленскому условно неприятен, который является для него проблемой», — заявила она.

При этом Елисеева отметила, что конфликт Залужного и Зеленского подогревает американская сторона.