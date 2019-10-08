  • Политолог допустил выход США из Договора по открытому небу

    08 октября 2019, 12:18

    Артур Блянихов

    Политолог Никита Данюк обсудил с RT сообщение о возможных планах администрации президента США выйти из Договора по открытому небу.

    В Конгрессе заявили о планах США выйти из Договора по открытому небу

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    Специалист напомнил, что команда Дональда Трампа пытается сохранять тренд на выход из всевозможных обязательств и договоров, которые имеют отношение к военно-политическому сектору. Таким образом, администрация президента США демонстрирует, что Вашингтон не должен ограничивать свои возможности и военный потенциал теми или иными соглашениями.

    «Выход из этого Договора более чем возможен», — допустил Данюк.

    По его словам, денонсация международных договоренностей может нести деструктивный характер, поскольку это приведет к увеличению военных инфраструктур и эскалации международных конфликтов.