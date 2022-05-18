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    18 мая 2022, 16:51

    Политолог допустил возможность выхода Турции из НАТО

    Артур Блянихов

    Политолог Крис Роман обсудил с ИА Ura.ru возможность выхода Турции из состава Североатлантического Альянса.

    «На 100% возможен вариант, что Турция захочет выйти из НАТО. У страны есть своя программа, интересы. Турция хочет строить свою Османскую империю», — обратил внимание специалист.

    По его словам, Штаты очень хотят членства Финляндии в НАТО, однако у Турции есть право «вето», которым она и воспользовалась, чтобы не допустить конфликта с Россией. Он заметил, что турки играют сами за себя, поскольку они обладают второй по силе армии в военном блоке после американцев.

    «В Альянсе они как в клетке, страна может спокойно выжить и без него. Для НАТО это будет большой потерей, так как они останутся без второй по силе армии. Плюс ко всему, Турция после выхода сможет укрепить свои взаимоотношения с Россией», — добавил собеседник информагентства.