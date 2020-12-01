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    01 декабря 2020, 18:27

    Политолог допустил очередные провокации НАТО в Черном море

    Артур Блянихов

    Политолог Константин Блохин обсудил с радио Sputnik слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о намерении военного блока и дальше укреплять свое присутствие в Черноморском регионе.

    Блохин заметил, что Североатлантический Альянс рассматривает акваторию Черного моря как зону собственных интересов. Исходя из этого он предположил, что НАТО не оставит попыток провоцировать Россию на какие-то агрессивные действия.

    «Как и раньше будут „прощупывать“ нас с разных сторон. Это полеты авиации вблизи наших границ и даже нарушение наших морских границ, как это было недавно на Дальнем Востоке», — цитирует специалиста «Царьград».