Политолог допустил очередные провокации НАТО в Черном море

Блохин заметил, что Североатлантический Альянс рассматривает акваторию Черного моря как зону собственных интересов. Исходя из этого он предположил, что НАТО не оставит попыток провоцировать Россию на какие-то агрессивные действия.

«Как и раньше будут „прощупывать“ нас с разных сторон. Это полеты авиации вблизи наших границ и даже нарушение наших морских границ, как это было недавно на Дальнем Востоке», — цитирует специалиста «Царьград».