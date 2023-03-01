Власть 01 марта 2023, 17:40 Политолог Дмитрий Солонников предсказал, что саммит G20 будет крайне проблематичным

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В Индии до 2 марта проходят встречи глав дипведомств стан G20, но ждать, что они приведут к какому-то консенсусу пока не приходится. Об этом радиостанции Sputnik рассказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

По его словам, в центре внимания сейчас — СВО на Украине, продовольственный и энергетический кризис. И участникам встречи приходится балансировать. США пытаются убедить мировое сообщество в безусловной вине России и ее политики. Но часть G20 при этом считают, что сложную ситуацию вызвали поступки Америки. Таким образом, говорить о каком-то консенсусе ни сейчас, ни на встрече лидеров «двадцатки» рано. Потому его можно будет достичь только в случае определения победителя противостояния.

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«Пока победитель не определен, консенсуса не будет, а будет попытка балансировать между разными центрами силы. Поэтому нужно ожидать, что и саммит G20 в этом году также будет крайне проблематичным — отсутствие единых общих заявлений, отсутствие общих фотографий, странное присутствие на совместных деловых мероприятиях, когда кто-то уходит из зала», — отметил Дмитрий Солонников.