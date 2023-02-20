Власть 20 февраля 2023, 21:20 Политолог Демчук рассказал о причинах визита Байдена в Киев

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден посетил Украину в связи с приближающимися выборами. Такое мнение выразил доктор политических наук Артур Демчук сайту телеканала «Звезда».

По словам эксперта, визит Байдена, в первую очередь, нацелен на внутриамериканскую аудиторию.

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Кроме того, посещение Киева призвано продемонстрировать силы и решимость Америки перед своими европейскими союзниками, а также поддержать дух украинских военных, считает Демчук.

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