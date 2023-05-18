Власть 18 мая 2023, 12:29 Политолог Брутер назвал актуальным вступление Саудовской Аравии и Египта в БРИКС

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Вступление Египта и Саудовской Аравии в межгосударственное объединение БРИКС станет актуальным для развития союза. Об этом сообщил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер в беседе с Ura.ru.

По словам эксперта, возможное членство в межгосударственном объединении Турции сейчас нежелательно, гораздо актуальней будет вхождение в союз именно Египта и Саудовской Аравии.

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Отмечается, что в прошлом году заявки в вступление в БРИКС подали Аргентина и Иран.