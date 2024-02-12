Власть 12 февраля 2024, 16:31 Политолог Брутер: избранный президент Финляндии Стубб не намерен выстраивать нормальные отношения с РФ

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Александр Стубб победил во втором туре президентских выборов в Финляндии. Политик не намерен выстраивать нормальные добрососедские отношения с Россией, сообщил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в эфире радиоSputnik.

По его словам, не стоит рассчитывать на то, что Стубб изменит свои взгляды. Несмотря на то, что граница Финляндии рядом с Россией, избранный президент в первую очередь совершит визит либо в Вашингтон, либо в Брюссель.

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«Мы предлагали Финляндии, и у нас есть достаточно успешный опыт, диалог и сотрудничество, а нам в ответ предлагают нас победить. Вот это и есть нормальные и ненормальные отношения», — отметил Брутер.