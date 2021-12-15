Политолог Бортник: Макрон может стать посредником между Россией и Украиной

Политолог Руслан Бортник выразил мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон может выступить посредником между Россией и Украиной. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным сайта «Утро.ру», Бортник рассказал, что в ближайшее время запланированы переговоры Макрона с Путиным.

«Будут обсуждаться три уровня вопросов — это вопросы, связанные с нормандской четверкой (Украина, РФ, Франция, ФРГ) и мирным урегулированием (ситуации в Донбассе — прим. ред.)», — рассказал политолог.

Бортник уточнил, что скорее всего, Макрон передаст Путину какие-то предложения Украины по вопросу Донбасса.