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    15 декабря 2021, 14:22

    Политолог Бортник: Макрон может стать посредником между Россией и Украиной

    Дарья Морозова

    Политолог Руслан Бортник выразил мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон может выступить посредником между Россией и Украиной. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По данным сайта «Утро.ру», Бортник рассказал, что в ближайшее время запланированы переговоры Макрона с Путиным.

    «Будут обсуждаться три уровня вопросов — это вопросы, связанные с нормандской четверкой (Украина, РФ, Франция, ФРГ) и мирным урегулированием (ситуации в Донбассе — прим. ред.)», — рассказал политолог.

    Бортник уточнил, что скорее всего, Макрон передаст Путину какие-то предложения Украины по вопросу Донбасса.