Власть 20 марта 2023, 15:04 Политолог Борис Межуев рассказал, возможны ли новые массовые протесты в США

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После сообщения о возможном аресте бывшего президента Дональда Трампа появилась информация о возможных массовых протестах в США, но такое сейчас вряд ли возможно. Об этом РИА ФАН рассказал политолог-американист Борис Межуев.

По его словам, такие массовые протесты рождаются только после крупномасштабной работы республиканцев со своими избирателями. Но пока нет ощущения, что готовятся какие-то крупные акции. Однако эксперт полностью такой возможности не исключает.

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«Есть ощущение, что на самом деле уличная поддержка республиканцев не так уж значительна. Но, тем не менее, скрытое негодование среди республиканского электората есть, поэтому все может случиться», — отметил Борис Межуев.

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