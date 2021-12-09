Политолог Безпалько объяснил готовность Украины пойти на уступки в отношениях с РФ

Политолог Богдан Безпалько обсудил с «ПолитЭкспертом» слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о готовности Киева пойти на уступки в отношениях, но только в случае ответных шагов со стороны Москвы.

«Это связано не только с заявлением Байдена, но и в целом с результатами его переговоров с Путиным, в рамках которых не было выдвинуто или объявлено о новых санкциях против России, не остановлен, не „похоронен“ „Северный поток — 2“, не заявлено о размещении войск западных стран на территории Украины и так далее», — объяснил специалист.

По его словам, договоренности между Россией и Соединенными Штатами значат гораздо больше, нежели «сделки» президента США с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.