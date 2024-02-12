Власть 12 февраля 2024, 16:29 Политолог Бекман: избранный президент Финляндии Стубб усилит изоляцию НАТО от РФ

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Александр Стубб победил во втором туре президентских выборов в Финляндии. Он станет гарантом НАТО по усилению изоляции от России, сообщил доцент Хельсинского Университета, финский политолог Йохан Бекман в беседе с Ura.ru.

По словам специалиста, политик намерен быть послушным союзником Вашингтона. Стубб будет поддерживать безопасность войск США на территории Финляндии и гарантировать, что граница с Россией будет закрыта.

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«Это естественно. Финляндия сейчас член военного блока НАТО, плюс у них есть дополнительный договор с вооруженными силами США по созданию баз в стране. В Финляндии будет 15 баз», — отметил Бекман.