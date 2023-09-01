Власть 01 сентября 2023, 19:13 Политолог Атаев: импичмент президента Грузии Зурабишвили, скорее всего, состоится

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Импичмент нынешнего президента Грузии Саломе Зурабишвили с большей долей вероятности состоится. Такое мнение выразил политолог Артур Атаев сайту телеканала «Звезда».

По словам эксперта, политик делает достаточно провокационные заявления, указывая на пророссийский характер действующей власти. Публичные заявления президента только усугубляют внутриполитическое состояние страны.

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Атаев допустил, что отказ от процедуры импичмента может привести к так называемой революции роз 2.0 в Грузии.