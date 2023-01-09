Власть 09 января 2023, 14:22 Политолог Андрей Суздальцев предсказал развал ОБСЕ при исключении России

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В последнее время ОБСЕ основной своей функцией оставила поддержание взаимоотношений между Россией и Западом, и, при исключении первой, организация станет ненужной. Об этом RT рассказал политолог Андрей Суздальцев.

По его словам, изначально ОБСЕ создавали, чтобы поддерживать порядок в разрозненной Европе. Но позже организация стала своего рода мостиком между двумя мирами.

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«Вся организация специализировалась на взаимоотношении, что называется, двух миров. Но после окончания холодной войны вопрос подвис, потому что ОБСЕ вроде бы как нечем было заняться. А потом начался иной вектор. Это и грузинско-осетинская война в 2008 году, это и кризис на Украине в 2014 году, где ОБСЕ была задействована», — заявил Андрей Суздальцев.

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По его мнению, сейчас ОБСЕ существует только за счет столкновения Запада и Востока. И если Россию действительно исключат, организации просто нечем будет заниматься. Она развалиться за ненадобностью. А это достаточно большая структурная единица, в которой задействованы тысячи людей.

В свою очередь в России тоже все чаще возникают дискуссии о выходе из ОБСЕ. Потому что государство не видит от организации поддержки и попытки наладить диалог.