Политолог: американцы вместе с НАТО не рискнут пойти на Россию войной

Ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов предупредил, что усиление военной активности и участившиеся учения НАТО в акваториях Балтийского и Черного морей говорит от целенаправленной подготовке блока к военному конфликту.

«Конечно, бюджет НАТО будет расти, и если все страны увеличат свои траты до 2% от ВВП, то бюджет увеличится до $400 млрд. И это не все страны альянса, а только союзники США», — отметил Блохин.

По его словам, общий военный бюджет стран Североатлантического Альянса в 20 раз превосходят военный бюджет РФ. Эксперт напомнил, что военный блок не скрывает, что главным противником для него является Москва. Однако НАТО состоит из стран с разным культурным кодом, менталитетом и интересами, противоречащими друг другу. По мнению политолога, главная задача военного блока состоит в том, чтобы оказывать на Россию давление и попытаться навязать гонку вооружений.

«Это все — инструмент сдерживания и шантажа», — резюмировал Блохин.