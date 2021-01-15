Политолог: американские демократы способны на все

По мнению специалиста, ради единения общества новоизбранный лидер США Джо Байден может решиться на военную авантюру, поскольку именно война является одним из действенных способов сплочения граждан при непопулярном режиме.

«Но поскольку мы имеем дело с потерявшими адекватность старичками, мы не знаем, какое решение они примут: по большему счету, они способны на все», — добавил Ищенко.