Власть 23 января 2023, 16:56 Политолог Александр Коньков предсказал, что Европе придется вернуться к экономическому сотрудничеству с Россией

Читать 360tv в

Глава Евросовета Шарль Мишель пытается оправдаться за санкции и поэтому заявил, что ближайшие недели станут решающими в конфликте на Украине. Об этом радиостанции Sputnik рассказал политолог Александр Коньков.

По его словам, Шарль Мишель был одним из инициаторов санкционной политики, от которой серьезно пострадали сами европейцы. И теперь глава Евросовета вынужден оправдываться подобными заявлениями. Но в итоге, по мнению политолога, ему и всем членам ЕС придется корректировать свою стратегию по отношению к России. Так как изначальный план быстро сломить ее санкциями и заставить потерпеть поражение не сработал.

Реклама

«Но по прошествии года оказалось, что Европе придется корректировать эти свои стратегии. Потому что и санкционные пакеты закончились, и нужно либо возвращаться к экономическому сотрудничеству с нашей страной, на что так или иначе рассчитывают европейцы, либо начать убеждать их затягивать покрепче пояса», — подчеркнул Александр Коньков.

Реклама