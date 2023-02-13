Власть 13 февраля 2023, 17:54 Политолог Александр Камкин объяснил, почему партия Олафа Шольца проиграла в Берлине

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Выборы в земельный парламент прошли в минувшие выходные в Берлине, и партия канцлера Германии Олафа Шольца потерпела поражение из-за несамостоятельности своего лидера. Об этом РИА «Новости» рассказал старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.

По его словам, Олаф Шольц слишком зависим от США, а его собственная политика слишком неопределенная, что вызывает тревогу у избирателей. Кроме того, как добавили «Известия», среди немцев растет недовольство подорожанием уровня жизни. Но Шольцу не хватает решимости сделать независимое заявление.

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«Фактически он признает, что он зависим от американцев, когда он обосновывал поставку танков Leopard. Его курс несамостоятельной политики раздражает избирателя», — заявил Александр Камкин.

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Напомним, партия, которую возглавляет канцлер ФРГ, продемонстрировала один из самых худших результатов за последние годы. Она потеряла 3% голосов и заняла только второе место.