«Американскую политическую верхушку, на мой взгляд, охватила мания величия. Сенаторы в значительной степени превышают свои обязанности и функции, считая себя вправе допускать подобные письма, которые можно расценивать как грубые и беспардонные угрозы», — заявил он.

По мнению Цекова, в Германии найдутся люди, которые испугаются подобных угроз. Тем не менее он уверен, что большая часть граждан откажется воспринимать подобные выпады со стороны США.

Член комитета Совфеда не сомневается, что «напор США не добьется поставленной цели». Благодаря этому «Северный поток — 2» будет достроен и введен в эксплуатацию. Соответственно, Германия и другие страны Евросоюза получат от этого «серьезную выгоду».

Упомянутое письмо написали сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон.

Ранее среди политиков и депутатов Германии значительно возросло количество сторонников завершения строительства газопровода. Это произошло после угроз США ввести очередные санкции. Особенно эта тенденция заметна среди членов фракции ХДС в Бундестаге.