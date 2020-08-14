Политик предложил запретить иностранные соцсети в России

По его мнению, YouTube подчиняется американскому законодательству, при этом используется он в России, и выходит, что россияне бесправны.

«Мне Роскомнадзор открыто пишет, что если вам не нравится политика YouTube по отношению к вам, пишите Трампу», — возмущен Федоров.

Он считает отличной идеей пойти по пути Китая и использовать только те соцсети, которые созданы отечественными разработчиками, чтобы «запретить через границу протекать иностранному законодательству в нашу правовую сферу».

Ранее стало известно, что у TikTok появился конкурент от Instagram — сервис для создания, обработки и отправки видео Reels. Но новое приложение не обгонит его по популярности. В этом уверен ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук. По его словам, главный вопрос заключается в том, сможет ли американская компания привлечь к своему сервису новых пользователей.