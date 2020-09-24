Политик оценил предложение повысить прожиточный минимум

Этот показатель предлагается поднять до 11 653 рублей. По словам политика, правительство предложило более эффективный способ расчета прожиточного минимума, благодаря которому вырастут и социальные пособия.

«Да, безусловно, величина прожиточного минимума в России будет повышена», — заключил Исаев.