Политик оценил предложение повысить прожиточный минимум
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев прокомментировал инициативу повысить размер прожиточного минимума. Об этом сообщил RT.
Этот показатель предлагается поднять до 11 653 рублей. По словам политика, правительство предложило более эффективный способ расчета прожиточного минимума, благодаря которому вырастут и социальные пособия.
«Да, безусловно, величина прожиточного минимума в России будет повышена», — заключил Исаев.