Политик объяснил, почему Украина столкнулась с проблемами в энергетике

Зампред президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко обсудил с радио Sputnik слова депутата Верховной рады Михаила Волынца о том, что из-за проблем в энергетике Украина может обратиться за помощью к России.

По словам Колесниченко, в экономической политике Украины не происходит ничего нового. Он заметил, что государству до сих пор не удалось интегрировать свою систему в европейскую, так как мощности Украины никого не интересуют в Европе.

«Поэтому Украина в последние несколько лет уже неоднократно в кризисных моментах обращалась к России, чтобы она дала ей электроэнергию для обеспечения притоков. Сегодня Украина, ведя русофобскую политику, по сути, сама уничтожает себя», — подчеркнул эксперт.