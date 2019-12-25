Политик назвал возбуждение Украиной уголовного дела из-за поезда в Крым анекдотом

«Украинская сторона болеет фантомными болями — она постоянно переживает о том, что происходит в Крыму. Хотя на самом деле им бы пора заняться проблемами разрушения собственного государства, которое происходит гигантскими темпами. На реакцию украинских властей крымчане уже давно не обращают внимания, а если и реагируют, то с юмором, как на анекдот. Понятно, что реакция Киева — это зависть и еще раз зависть. А на это отвечать нет смысла — на каждый украинский чих не наздравствуешься», — сказал политик.

Уголовное дело возбудила украинская прокуратура из-за прибытия в Крым поезда Санкт-Петербург — Симферополь.

«Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное дело по факту незаконного пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург — Симферополь государственной границы Украины через Керченский мост», — сказано в сообщении прокуратуры «Автономной республики Крым» в Telegram.

Дело возбудили по статье «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины», которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту состоялось 23 декабря. Владимир Путин лично проехал на поезде «Таврия» из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского состава на полуостров с Московского вокзала Северной столицы.