«Формуле Штайнмайера» нашли болезненную альтернативу Подробнее

Колесниченко выразил сожаление, что лидер Незалежной Владимир Зеленский ничем не лучше своего предшественника Петра Порошенко. По его мнению, президент Украины «обслуживает» группу олигархов, которые зарабатывают на войне в Донбассе. Именно за счет нее Незалежная постоянно присутствует в мировой повестке.

«Как только военные действия в Донбассе закончатся, Украина станет третьесортной державой, которая никому не интересна и которую никто не будет снабжать деньгами», — пояснил специалист.

Таким образом заинтересованные силы в Киеве ищут любой повод, чтобы уйти от мирного урегулирования конфликта на востоке страны и показать, что Украина не готова к этому. Соответственно, развязка ситуации в ближайшем будущем маловероятна.

«Мировое сообщество должно понуждать Украину к миру в Донбассе», — подытожил Колесниченко.