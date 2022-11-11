11 ноября 2022, 02:36
Политик Кудрин заявил, что слабое место российской экономики — зависимость от углеродов
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что слабое место российской экономики заключается в зависимости от углеродов. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Самая большая слабость нашей экономики — это зависимость от углеводородов», — подчеркнул он.
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По данным RT, это делает работу многих институтов менее эффективной. Поэтому следует работать с этим обстоятельством, заключил Кудрин.
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Россия
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