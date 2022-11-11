Власть 11 ноября 2022, 02:36 Политик Кудрин заявил, что слабое место российской экономики — зависимость от углеродов

Читать 360tv в

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что слабое место российской экономики заключается в зависимости от углеродов. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Самая большая слабость нашей экономики — это зависимость от углеводородов», — подчеркнул он.

Реклама

По данным RT, это делает работу многих институтов менее эффективной. Поэтому следует работать с этим обстоятельством, заключил Кудрин.

Реклама