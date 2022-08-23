Депутат Госдумы Олег Морозов обсудил с Life слова польского президента Анджея Дуды о необходимости демонтировать газопровод «Северный поток — 2».

Морозов напомнил, что права владельцев консорциума, который строил газопровод, защищены, поэтому с правовой точки зрения президент Польши проигрывает в этом вопросе.

«Если Дуда об этом говорит, то можно только представить драматичный мультик, что какие-то суда под польским флагом, допустим, идут к этому месту и начинают разбирать газопровод», — прокомментировал парламентарий.

По его словам, это равноценно тому, что кто-то напал на российский корабль или самолет, поскольку газопровод — это в том числе и собственность России.

«Я думаю, что это все-таки некий политический троллинг в исполнении политического шизофреника», — добавил депутат.