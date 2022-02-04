Политический консультант высказался о совместном заявлении КНР и РФ

Политический консультант Алексей Ярошенко обсудил с «Ридусом» совместное заявление России и Китая о международных отношениях, подписанное главами государств Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Ярошенко отметил важность того, что РФ и КНР придерживаются единого мнения по ряду важных вопросов. В частности, Россия обозначила свою приверженность принципу «одного Китая». В соглашении сказано, что российская сторона выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме, так как Тайвань является неотъемлемой частью Китая.

По мнению специалиста, в документе также изложено «очень правильное прочтение демократии».

«Речь идет о том, что демократия — не политическое устройство по лекалам западных стран, а народовластие. Известно, что подлинное народовластие может реализовываться в разных политических системах. Главное, чтобы источником власти был народ», — объяснил собеседник издания.