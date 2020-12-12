«Политически ангажированный демарш»: Захарова — о британских санкциях против России
«Рассматриваем это безосновательное решение, как наглядную демонстрацию неготовности британских властей отказаться от своего конфронтационного курса в отношении России. Безусловно, этот политически ангажированный демарш негативно отразится на российско-британских межгосударственных отношениях», — заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова. Ее слова привели на официальном аккаунте ведомства в Facebook.
Захарова подчеркнула, что Россия оставляет за собой право на ответные меры.
10 декабря власти Великобритании ввели персональные спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, экс-главы полиции Аргуна Аюба Катаева и заместителя министра внутренних дел Чечни Апти Алаудинова. из неких нарушений прав человека в регионе. Британские ограничения коснулись и специального отряда быстрого реагирования «Терек».
Эти санкции против официальных лиц Чечни последовали после аналогичных мер со стороны США. Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что таким образом Вашингтон отвлекает мировую общественность от внутренних структурных проблем.