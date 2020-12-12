В МИД России недоумевают после решения британских властей ввести санкции против трех россиян и подразделения Росгвардии из-за якобы нарушений прав человека в Чечне. Лондон показал, что не готов отказаться от своего курса противостояния Москве.

«Рассматриваем это безосновательное решение, как наглядную демонстрацию неготовности британских властей отказаться от своего конфронтационного курса в отношении России. Безусловно, этот политически ангажированный демарш негативно отразится на российско-британских межгосударственных отношениях», — заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова. Ее слова привели на официальном аккаунте ведомства в Facebook.

Захарова подчеркнула, что Россия оставляет за собой право на ответные меры.

10 декабря власти Великобритании ввели персональные спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, экс-главы полиции Аргуна Аюба Катаева и заместителя министра внутренних дел Чечни Апти Алаудинова. из неких нарушений прав человека в регионе. Британские ограничения коснулись и специального отряда быстрого реагирования «Терек».

Эти санкции против официальных лиц Чечни последовали после аналогичных мер со стороны США. Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что таким образом Вашингтон отвлекает мировую общественность от внутренних структурных проблем.