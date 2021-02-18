Поликашин назначен врио главы ФСС

Алексей Поликашин получил должность временно исполняющего обязанности главы Фонда социального страхования (ФСС). На этот пост его назначил премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабмина.

«Возложить временно исполнение обязанностей председателя Фонда социального страхования Российской Федерации на заместителя председателя Фонда социального страхования Российской Федерации Поликашина Алексея Петровича», — говорится в распоряжении.

До этого Поликашин работал зампредседателя фонда, написала «Парламентская газета».

Назначение связано с переходом бывшего главы ФСС Андрея Кигима на работу в Пенсионный фонд. Мишустин утвердил его в должности председателя правления ПФР 12 февраля. До этого Кигим возглавлял ФСС восемь лет.