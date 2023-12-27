Эксклюзив 27 декабря 2023, 22:00 Полезно морально и физически. Дудаев поддержал идею Кадырова о реабилитации участников «голой» вечеринки Дудаев: участникам вечеринки в «Мутаборе» будет полезно поработать в Гудермесе Ахмед Дудаев / Telegram

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Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил участникам «сатанинской вечеринки» Анастасии Ивлеевой проявить раскаяние и солидарность не на словах, а на деле. Он высказал предложение, чтобы покаяние проходило в учебном центре спецназа в Гудермесе. Организовать программу перевоспитания Кадыров поручил министру республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву. Глава ведомства заявил «360», что согласен с инициативой чеченского лидера.

«Могут оправдаться на деле»

Дудаев выразил негодование, что в то время, когда тысячи отважных российских бойцов сражаются с сатанизмом в зоне СВО, в глубоком тылу представители шоу-бизнеса и блогосферы проводят аморальные вечеринки. Министр отметил, что глава Чечни предложил отличную идею, как участники этой «сатанинской вечеринки» смогут оправдаться перед аудиторией и спонсорами, за счет которых они зарабатывают большие деньги. Рамзан Кадыров предложил им действенный способ реабилитироваться.

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«В республике функционирует известный на весь мир Российский университет спецназа, где работают лучшие в мире инструкторы и где проходят подготовку настоящие патриоты с твердой гражданской позицией из самых разных уголков страны, самых разных национальностей и конфессий», — отметил Дудаев.

Перенять дух патриотизма

Чеченский министр считает, что участникам этой «сатанинской тусовки» будет полезно пообщаться с настоящими мужчинами, перенять у них дух патриотизма.

Учебный центр спецназа в Гудермесе — это целый город, большой комплекс. Мужчины смогут помогать в сооружении объектов, организации тренировочных процессов, устанавливать мишени, убирать территорию. Женская часть провинившихся сможет трудиться в столовой, прачечной, делать уборку. В этом нет ничего зазорного, уверен Дудаев.

РИА «Новости»

Также все смогут получить базовые навыки тактической стрельбы и другие полезные знания, которыми должны обладать все граждане России. Министр пообещал всех встретить и разместить, организовать условия. Дудаев отметил, что на базе центра проходят тренировки все сыновья и дочери Рамзана Кадырова, а также дети других высокопоставленных федеральных чиновников. Представителям шоу-бизнеса и блогерам это будет полезно и морально и физически, считает чеченский министр

Они приедут, будут транслировать, загружать контент на свои интернет-платформы и покажут своим получателям информации или слушателям, или подписчикам, что они осознали, они оступились, что это была ошибка. Ахмед Дудаев Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации

Тем самым участники Naked party внесут свою лепту в дело защиты национальных интересов и безопасности России, которая является оплотом традиционных и семейных ценностей, заключил министр.