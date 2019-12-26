Покупать иностранные системы хранения данных больше нельзя
Правительство России запретило покупать иностранные системы хранения данных для государственных нужд, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт правовой информации.
В документе сказано, что данное решение направлено на обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры России, в том числе используемой при реализации национальных проектов и программ.
Инициатива касается только государственных и муниципальных нужд и не относится к физическим лицам.
Запрет вступил в силу 21 декабря. Срок его действия — два года.