Покупать иностранные системы хранения данных больше нельзя

В документе сказано, что данное решение направлено на обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры России, в том числе используемой при реализации национальных проектов и программ.

Инициатива касается только государственных и муниципальных нужд и не относится к физическим лицам.

Запрет вступил в силу 21 декабря. Срок его действия — два года.