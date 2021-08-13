Производство нефтепродуктов в России покрыло внутренний спрос

В совместном заявлении Минэнерго России и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сказано, что в стране на предприятиях производится достаточно нефтепродуктов для удовлетворения внутреннего спроса на топливо. Выработка бензина также находится на высоком уровне, и россияне обеспечены топливом в полном объеме.

Документ цитирует агентство экономических новостей «Прайм».

«Производства нефтепродуктов на заводах достаточно для полного удовлетворения текущего спроса на топливо с учетом смещения графика ремонта на Рязанской НХК, переориентации части экспорта бензина Киришского НПЗ ПАО „Сургутнефтегаз“ на внутренний рынок по рекомендациям Минэнерго России и ФАС России, а также существенного превышения всеми производителями минимальной величины реализации моторного топлива на бирже», — сказал глава министерства энергетики Николай Шульгинов.

Он добавил, что нефтяные компании выполняют рекомендации штаба Минэнерго России по использованию запасов бензина и дизельного топлива с нефтебаз для отгрузки на внутренний рынок.

Минэнерго и ФАС держат ситуацию на топливном рынке на особом контроле. Они не усматривают поводов для ажиотажного спроса на бирже.

Биржевая стоимость бензина АИ-92 установила новый рекорд, обновив максимум 12 августа. Она составила 58,031 тысячи рублей за тонну.