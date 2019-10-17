  • «Поколение Левинталя должно уходить»: политолог оценил возможную отставку губернатора ЕАО

    17 октября 2019, 16:51

    Алена Макаренко

    СМИ предрекают отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя раньше положенного срока, причем веских причин на это нет. Причину возможного скорого увольнения Левинталя назвал директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, сообщило ИА НСН.
    «Поколение Левинталя должно уходить»: политолог оценил возможную отставку губернатора ЕАО

    «Александр Левинталь во главе региона уже давно и сейчас идет процесс ротации уже не фигур, а поколений. Поколение Левинталя должно уходить, потому что у него другие методы, способы управления, а не потому, что конкретно он сделал что-то не то. Левинталь просто пережил свое время», — уверен эксперт.

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    Левинталь проводит свою политику в регионе, но не получает большой поддержки среди местных жителей. Помимо этого чиновник входит в топ-10 глав российских регионов с минимальным уровнем доверия населения. Политолог упомянул, что Левинталь и сам не хотел бы идти на следующий срок.

    Журавлев предположил, что губернатор — не единственный, кто покинет свой пост в ближайшее время. Директор Института считает, что вскоре без высоких должностей останутся представители Ставрополя, Иркутска, Саратова, Татарстана. А на этой неделе отставки губернатора Красноярского края Александра Усса потребовали на митинге в селе Богучаны. По словам протестующих, он не защищает интересы жителей региона.

    Кроме того, в последнее время в СМИ часто пишут о возможной отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Представители регионального Заксобрания готовят коллективное обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором просят главу государства остановить травлю Левченко.

    Полномочия Левинталя истекают в 2020 году. Однако, по данным СМИ, Левинталь покинет пост во время осенней ротации глав регионов.