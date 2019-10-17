«Поколение Левинталя должно уходить»: политолог оценил возможную отставку губернатора ЕАО

«Александр Левинталь во главе региона уже давно и сейчас идет процесс ротации уже не фигур, а поколений. Поколение Левинталя должно уходить, потому что у него другие методы, способы управления, а не потому, что конкретно он сделал что-то не то. Левинталь просто пережил свое время», — уверен эксперт.

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Левинталь проводит свою политику в регионе, но не получает большой поддержки среди местных жителей. Помимо этого чиновник входит в топ-10 глав российских регионов с минимальным уровнем доверия населения. Политолог упомянул, что Левинталь и сам не хотел бы идти на следующий срок.

Журавлев предположил, что губернатор — не единственный, кто покинет свой пост в ближайшее время. Директор Института считает, что вскоре без высоких должностей останутся представители Ставрополя, Иркутска, Саратова, Татарстана. А на этой неделе отставки губернатора Красноярского края Александра Усса потребовали на митинге в селе Богучаны. По словам протестующих, он не защищает интересы жителей региона.

Кроме того, в последнее время в СМИ часто пишут о возможной отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Представители регионального Заксобрания готовят коллективное обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором просят главу государства остановить травлю Левченко.

Полномочия Левинталя истекают в 2020 году. Однако, по данным СМИ, Левинталь покинет пост во время осенней ротации глав регионов.