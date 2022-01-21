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    21 января 2022, 12:04

    Поклонской предложат должность в Россотрудничестве

    РИА «Новости»: Поклонской готовят пост замглавы Россотрудничества

    Анатолий Минкин

    Кандидатуру бывшего депутата Госдумы Натальи Поклонской рассматривают для назначения на пост заместителя руководителя Россотрудничества. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    Поклонской предложат должность в Россотрудничестве

    Собеседник агентства подчеркнул, что окончательное решение еще не принято.

    «Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества. Данный вопрос сейчас обсуждается», — заявил источник.

    Сама бывший депутат отметила, что пока не готова комментировать информацию о возможном назначении.

    «Я готова с радостью работать в любой должности, где буду полезна своей стране и нашему руководству», — подчеркнула Поклонская, отказавшись от подробного ответа по поводу возможного назначения в Россотрудничество.

    В минувший четверг, 20 января, стало известно, что назначение Натальи Поклонской на должность посла в Кабо-Верде отменили по личным обстоятельствам. Об этом заявила сама бывший депутат и подтвердили в Министерстве иностранных дел.

    Указ о назначении Поклонской послом в африканскую страну президент России Владимир Путин подписал в октябре прошлого года. Новых кандидатов на должность руководителя российской дипмиссии в Кабо-Верде пока не выбрали, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.