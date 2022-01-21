Поклонской предложат должность в Россотрудничестве

Кандидатуру бывшего депутата Госдумы Натальи Поклонской рассматривают для назначения на пост заместителя руководителя Россотрудничества. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства подчеркнул, что окончательное решение еще не принято.

«Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества. Данный вопрос сейчас обсуждается», — заявил источник.

Сама бывший депутат отметила, что пока не готова комментировать информацию о возможном назначении.

«Я готова с радостью работать в любой должности, где буду полезна своей стране и нашему руководству», — подчеркнула Поклонская, отказавшись от подробного ответа по поводу возможного назначения в Россотрудничество.

В минувший четверг, 20 января, стало известно, что назначение Натальи Поклонской на должность посла в Кабо-Верде отменили по личным обстоятельствам. Об этом заявила сама бывший депутат и подтвердили в Министерстве иностранных дел.

Указ о назначении Поклонской послом в африканскую страну президент России Владимир Путин подписал в октябре прошлого года. Новых кандидатов на должность руководителя российской дипмиссии в Кабо-Верде пока не выбрали, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.