Поклонская заявила в Генпрокуратуру Украины о преступлении Порошенко

Поклонская потребовала зарегистрировать в Едином реестре досудебных расследований Украины (ЕРДР) ее сообщение «о совершенном гражданином Украины Порошенко П. А. и его соучастниками преступлении по ст. 242, ст. 441, ст. 442 УК Украины». По ее словам, оно ставит под угрозу жизнь и здоровье миллионов людей, экологическую безопасность.

Кроме того, это преступление нарушает ряд международных юридических документов. В частности, Поклонская упомянула статью № 30 Всеобщей декларации прав человека, пятую статью Международного пакта о гражданских и политических правах, а также пятую статью Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах.

Помимо этого бывший прокурор Крыма предложила подумать над новыми ограничениями в отношении нее.

«Предлагаю украинским политикам хорошенько подумать над новыми санкциями в отношении меня и других неугодных крымчан», — написала Поклонская.

Все эти заявления она сделала по поводу событий 2014 года, когда Киев перекрыл доступ воды на полуостров.