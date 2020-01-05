Поклонская заявила, что не против стать послом на Украине

«Конечно, я готова поехать и работать. Совершенно точно, я не боялась и не боюсь радикалов. Скорее, наоборот. Они уже изрядно поиздевались над Украиной. Думаю, хватит. Наши народы должны жить в мире и благополучии. Это наш долг перед дедами, отдавшими жизнь за мир без фашизма», — объяснила Поклонская. Ее слова привел сайт Кр.Ru.

Ранее она написала в соцсетях, что прекращение войны на Украине и установление нормальных дипломатических отношений между странами — первоочередная задача. По словам Поклонской, с одной стороны, это понятно любому здравомыслящему человеку, а с другой — Россия и Украина неразрывно связаны между собой. Более того, Поклонская призналась, что одинаково любит и Украину, и Россию.

«Россия, и Украина живут во мне, и я этим горжусь!» — добавила депутат.

Наличие посла России в Киеве может стать важнейшим шагом на пути к урегулированию конфликта на Украине, считает Поклонская. По ее словам, «дикая орда националистов» должна понять, что время шабаша прошло. Парламентарий уверена, что настала пора украинцам научиться уважать других.