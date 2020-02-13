Поклонская высмеяла Порошенко за «трудную ночь» с Путиным

Депутат заявила, что не удивительно, что для Порошенко та ночь была сложной, так как «его поймали за хвост и не дали лгать».

Поклонская считает, что Порошенко не планировал выполнять обязательства по Минским соглашениям, а война в Донбассе ему приносила большую прибыль.

«Украине предлагают продать землю возле границы с Россией, чтобы там разместились натовские войска. Точнее сказать — провели зачистку. А кого они будут «зачищать»? Оставшихся украинских граждан — тех, кто не согласился с «великим Майданом», — отметила Поклонская.

По словам депутата, продажа земли приведет к уничтожению Украины.