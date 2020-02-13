Поклонская высмеяла Порошенко за «трудную ночь» с Путиным
Наталья Поклонская, депутат Госдумы, высмеяла слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о «трудной ночи» с президентом России Владимиром Путиным во время заседания по Минским соглашениям. Об этом написал «Царьград».
Депутат заявила, что не удивительно, что для Порошенко та ночь была сложной, так как «его поймали за хвост и не дали лгать».
Поклонская считает, что Порошенко не планировал выполнять обязательства по Минским соглашениям, а война в Донбассе ему приносила большую прибыль.
«Украине предлагают продать землю возле границы с Россией, чтобы там разместились натовские войска. Точнее сказать — провели зачистку. А кого они будут «зачищать»? Оставшихся украинских граждан — тех, кто не согласился с «великим Майданом», — отметила Поклонская.
По словам депутата, продажа земли приведет к уничтожению Украины.