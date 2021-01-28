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    28 января 2021, 14:56

    Поклонская выразила готовность вернуться на должность прокурора Крыма

    Дарья Морозова

    Депутат Наталья Поклонская заявила, что готова снова занять должность прокурора Крыма, если она не попадет в списки на выборах в Госдуму России. Об этом сообщил сайт kp.ru.

    По данным портала «Политика сегодня», Поклонская хотела бы принять участие в парламентских выборах. Но если ее не внесут ее в избирательные списки, то она вполне готова вернуться на должность прокурора Крыма. Депутат добавил, что рассматривает и похожие должности в других регионах.

    «На сегодняшний день, если меня включают в предвыборные списки, а это зависит от фракции, в которой я нахожусь — это „Единая Россия“, конечно, я иду дальше. Если нет, то мой рапорт лежит у меня на рабочем столе — о восстановлении меня в предыдущей должности», — заключила она.

    Ранее избранный президент Киргизии Садыр Жапаров официально занял пост главы государства.

    Он зачитал текст присяги в рамках церемонии инаугурации. Далее в зале Киргизской государственной филармонии Жапарову вручили штандарт. Также политик получил удостоверение и нагрудный знак президента. Уточняется, что от приглашения глав других стран и журналистов на мероприятие власти отказались.