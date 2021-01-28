Поклонская выразила готовность вернуться на должность прокурора Крыма

По данным портала «Политика сегодня», Поклонская хотела бы принять участие в парламентских выборах. Но если ее не внесут ее в избирательные списки, то она вполне готова вернуться на должность прокурора Крыма. Депутат добавил, что рассматривает и похожие должности в других регионах.

«На сегодняшний день, если меня включают в предвыборные списки, а это зависит от фракции, в которой я нахожусь — это „Единая Россия“, конечно, я иду дальше. Если нет, то мой рапорт лежит у меня на рабочем столе — о восстановлении меня в предыдущей должности», — заключила она.

Ранее избранный президент Киргизии Садыр Жапаров официально занял пост главы государства.

Он зачитал текст присяги в рамках церемонии инаугурации. Далее в зале Киргизской государственной филармонии Жапарову вручили штандарт. Также политик получил удостоверение и нагрудный знак президента. Уточняется, что от приглашения глав других стран и журналистов на мероприятие власти отказались.