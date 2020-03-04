Поклонская раскритиковала идею Жириновского расстреливать людей за фейковые новости о коронавирусе

Сайт «Русская планет» напомнил, что ранее Жириновский предложил ввести наказание для тех, кто занимается распространением фейковых новостей о коронавирусе. Он предложил радикальный способ — расстреливать людей. То есть, на время ввести в стране смертную казнь.

Поклонская высказалась максимально негативно.

«Подобные призывы (расстреливать людей) не должны звучать из уст человека, которого поддерживает какая-то часть населения. Эмоциональное выступление лидера фракции ЛДПР о расстрелах за фейки в интернете — яркая речь, но с опасным посылом. Лично я воспринимаю подобные выступления как некий спектакль. Но где гарантия, что другие думают так же? Ведь мы же не в театре», — написала она в своем Telegram-канале.

Она также добавила, что население страны необходимо успокаивать, а не будоражить.