Поклонская раскритиковала идею ввести электронные пропуска по всей стране

«По поводу введения цифровых пропусков в регионах по образцу Москвы я считаю, что необходимо исходить из реального положения дел на местах. Такой мегаполис, как Москва, нельзя сравнивать с другими регионами России. Это вообще вещи несопоставимые, как муравей и слон», — заявила Наталья Поклонская.

Депутат привела в пример Крым, который только недавно пережил отсутствие электричества.

«Мы в Крыму совсем недавно пережили отсутствие электроэнергии из-за диверсии, даже лампочки не горели в домах (в то время как Москва сияла и днем и ночью). До сих пор в Крыму не работают официально крупные банки, к примеру Сбербанк, интернет, к примеру Yota, и так далее», — отметила Наталья Поклонская.

Она считает, что эксперимент с пропусками даже в Москве пока нельзя назвать удачным, поэтому в других регионах, которые технически и финансово не так обеспечены, подобные новшества вводить опасно.

Автоматизированная проверка цифровых пропусков в Москве заработала 22 апреля. Цифровые пропуска ввели для передвижения на общественном и личном транспорте. Пешком передвигаться можно без пропуска. Использование пропусков контролируют с помощью камер фотовидеофиксации, турникетов метро и валидаторов в наземном транспорте. Сотрудники полиции могут проверять пропуска выборочно.