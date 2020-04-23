    23 апреля 2020, 16:24

    Поклонская раскритиковала идею ввести электронные пропуска по всей стране

    Ольга Ломакина

    Депутат Госдумы Наталья Поклонская оценила инициативу мэра Москвы Сергея Собянина ввести систему электронных пропусков во всех регионах страны. По мнению депутата, «нужно исходить из положения дел на местах». Об этом сообщил «Ридус».

    «По поводу введения цифровых пропусков в регионах по образцу Москвы я считаю, что необходимо исходить из реального положения дел на местах. Такой мегаполис, как Москва, нельзя сравнивать с другими регионами России. Это вообще вещи несопоставимые, как муравей и слон», — заявила Наталья Поклонская.

    Депутат привела в пример Крым, который только недавно пережил отсутствие электричества.

    «Мы в Крыму совсем недавно пережили отсутствие электроэнергии из-за диверсии, даже лампочки не горели в домах (в то время как Москва сияла и днем и ночью). До сих пор в Крыму не работают официально крупные банки, к примеру Сбербанк, интернет, к примеру Yota, и так далее», — отметила Наталья Поклонская.

    Она считает, что эксперимент с пропусками даже в Москве пока нельзя назвать удачным, поэтому в других регионах, которые технически и финансово не так обеспечены, подобные новшества вводить опасно.

    Автоматизированная проверка цифровых пропусков в Москве заработала 22 апреля. Цифровые пропуска ввели для передвижения на общественном и личном транспорте. Пешком передвигаться можно без пропуска. Использование пропусков контролируют с помощью камер фотовидеофиксации, турникетов метро и валидаторов в наземном транспорте. Сотрудники полиции могут проверять пропуска выборочно.