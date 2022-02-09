Поклонская проверит соблюдение прав россиян в странах СНГ

Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская заявила, что готова проверять соблюдение прав россиян в странах СНГ. С людьми она намерена встречаться лично. Поклонская рассказала о желании проводить инспекции в эфире радио «Комсомольская правда».

«Я хочу встречаться с ними лично, чтобы видеть их проблемы, принимать от них конкретные обращения», — пояснила она.

Поступившие вопросы Поклонская будет рассматривать в соответствии с законом. График личного приема россиян за границей замглавы Россотрудничества уже придумала.

«Мои обязанности для меня очень родные, привычные: защита прав людей, соотечественников. Я все время этим занималась, это моя стихия», — заметила экс-депутат.

Ранее она подчеркнула, что применит весь полученный российско-украинский опыт для защиты прав соотечественников, в том числе и на Украине. Назначение на пост заместителя руководителя Россотрудничества Поклонская сочла возможностью продолжить работу для людей и страны.

К обязанностям в ведомстве бывший депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма приступила с начала февраля. С должности посла в Кабо-Верде ее сняли указом президента РФ Владимира Путина по личным обстоятельствам.