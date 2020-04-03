Поклонская предупредила о всплеске мошенничества из-за коронавируса

Она призвала пожилых людей быть осторожными и не пускать в квартиру незнакомых людей, которые приходят под видом волонтеров или медработников.

«Не верьте тем, кто приходит в костюме химзащиты и говорит, что будет обрабатывать вашу квартиру средствами от вируса. Или „почтальонам“, которые принесли пенсию. Или „соцработникам“ с каким-нибудь опросом. Никого не пускайте в дом!» — написала Поклонская.

Также депутат надеется, что «скоро все это закончится, и мы вернемся к нормальной жизни».