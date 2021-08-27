Поклонская отказалась комментировать сообщения о возможном назначении послом в Кабо-Верде

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что не будет комментировать сообщения о возможном назначении послом в Кабо-Верде. Об этом написал ТАСС.

«Я не комментирую эту информацию», — сказала Поклонская.

По данным РБК, кандидатура Натальи Поклонской рассматривается на должность посла России в Кабо-Верде. Это небольшое государство в Западной Африке, оно расположено в Атлантическом океане на Островах Зеленого Мыса. С 2018 года послом России там является 68-летний Владимир Соколенко.

Еще в мае Поклонская подала заявление о снятии своей кандидатуры с праймериз «Единой России». Тем не менее о новом месте работы она не сообщала. Лишь отмечала, что так или иначе будет работать во благо Крыма, а китель будет «красивый, еще красивее», чем во времена работы прокурором Крыма.

Ранее Наталья Поклонская назвала свою главную ошибку в должности депутата. По ее мнению, это прямолинейность в публичных высказываниях. Она напомнила про дискуссию вокруг фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда», вышедший в 2017 году.