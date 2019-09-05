Поклонская обвинила Facebook в жесткой политической зависимости

Facebook удалил пост Поклонской, посвященный памяти главы ДНР Александра Захарченко, и заблокировал ее аккаунт на 30 дней.

«С таким политически заангажированным подходом и „странной“ цензурой администрация соцсети в очередной раз показывает свою жесткую политическую зависимость и демонстрирует основное правило сообщества — „никаких правил“», — отметила Поклонская.

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По ее словам, такой поступок руководства соцсети — трусость. А еще она расценила подобное развитие событий как страх перед фамилией человека, «погибшего как герой за свою Родину и народ». Как отметила Поклонская, Захарченко останется в их сердцах навсегда, независимо от информации в Facebook.

Тем не менее депутат не планирует вносить ответные предложения после решения Facebook. Политик намерена вести свой аккаунт в соответствии с «открытыми» правилами, в соответствии с которыми можно писать про героев Отечества.

Ранее Поклонская отметила годовщину гибели «легендарного командира Александра Захарченко». Она написала: «Вечная память и любовь навсегда останутся с ним!» Блокировка за эту запись оказалась для Поклонской четвертой за год, добавил сайт «Дни.ру».